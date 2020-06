Difendeva i clienti in tribunale senza essere avvocato: fermato dalla Guardia di finanza

PERUGIA – La Guardia di finanza di Perugia ha denunciato a piede libero un professionista di origini svizzere per “abusivo esercizio di professione” e per “usurpazione di titolo” dopo che un suo cliente aveva scoperto che l’avvocato, al quale aveva pagato 6 mila euro di parcelle, non era in realtà abilitato a esercitare la professione forense. Dagli accertamenti è emerso – riferiscono le fiamme gialle – che l’indagato aveva sì conseguito l’abilitazione, ma in Spagna. Pertanto, secondo l’accusa, non poteva fregiarsi del titolo di avvocato (al massimo avvocato stabilito o abogado).

Espedienti L’indagine ha appurato anche che l’uomo adottava alcuni espedienti per mascherare, all’interno dei documenti, la propria vera qualifica, come l’uso di abbreviazioni e la scrittura “in piccolo” del titolo effettivamente posseduto. La guardia di finanza ritiene che il presunto inganno sia stato perpetrato non solo a danno di privati, ma anche dell’Autorità giudiziaria alla quale l’uomo aveva presentato false attestazioni dichiarando di potere rappresentare terzi in giudizio.