Diciottenne con motorino rubato e una pistola lanciarazzi: denunciato

TERNI – Un ragazzo di 18 anni di nazionalità rumena, domiciliato a Terni e già noto alle forze dell’ordine, martedì è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Papigno. I militari lo hanno fermato in via Guazzaroni alla guida di un motorino, risultato rubato come da una denuncia effettuata da un 18enne del posto. Il ragazzo è stato anche trovato in possesso di una pistola del tipo ‘lanciarazzi’ nascosta nel giubbotto, la cui canna risultava priva del tappo rosso. Il ciclomotore è stato riconsegnato al legittimo proprietario, mentre la pistola è stata sottoposta a sequestro.