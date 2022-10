Diarrea fulminante dopo aver mangiato il pescato, a Gubbio intossicati in 40

GUBBIO– Diventa virale in rete l’audio che ha visto protagonisti a Gubbio i membri di una società di pesca, che sono rimasti vittima di una diarrea fulminante dopo aver mangiato dei tonni appena pescati. Non è chiaro se avessero mangiato quel pesce ancora crudo, ma così sembrerebbe. Sta di fatto che chi ha assistito al fatto parla di “scene apocalittiche”.

Si tratterebbe, secondo quanto riferiscono gli audio, di 40 membri di una società che fa capo alla celebre famiglia di cementieri Colaiacovo. Riuniti in un ristorante del centro, in molti si sono sentiti male, accusando attacchi di dissenteria fortissima, con quasi tutti che non sono nemmeno riusciti a raggiungere il bagno, dunque defecandosi addosso.

Uno di loro, anche ubriaco, avrebbe girato tutta Gubbio per trovare un bar dove poter andare in bagno, provocando anche un incidente. Qualcuno è uscito fuori per vomitare, qualcun altro è scappato in bagno. Panico tra i presenti, che hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenute due ambulanze e alcuni dei membri del gruppo sono stati ricoverati in ospedale con codice verde.

Recensioni negative per il titolare del ristorante, che però ha denunciato il gruppo per diffamazione.