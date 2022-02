Di Maulo (Fismic): “Il Governo investa sull’acciaio, Arvedi all’Ast è una risorsa”

TERNI – Spingere sulla produzione dell’acciaio, soprattutto in questo momento di crisi dei prodotti energetici. Questo il messaggio che il segretario nazionale della Fismic Roberto Di Maulo ha lanciato al ministro per lo sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti questa mattina durante il congresso territoriale della Fismic Confsal a Roma. “Fondamentale – spiega Di Maulo – che Giorgetti scelga quale difesa mettere in campo sull’aumento dei prezzi per l’industria energivora, che rappresenta gran parte del settore primario manifatturiero nazionale. In particolare la positiva acquisizione da parte del gruppo Arvedi delle acciaierie di Terni lascia intravedere come sia possibile individuare proprio nel Cavalier Arvedi e in altri grandi produttori d’acciaio, come Marcegaglia ed altri, una possibile ossatura che concluda l’interminabile agonia dei centri siderurgici di Taranto e Piombino.”

Non solo Arvedi: subito un tavolo

“L’acquisizione da parte di Arvedi delle acciaierie di Terni – dice Di Maulo – rappresenta

un fatto positivo e indica la strada attraverso la quale il settore siderurgico italiano possa finalmente competere con i colossi francesi e tedeschi.Chiediamo al Ministro Giorgetti di convocare al più presto un tavolo di confronto che riunisca industriali, sindacati e amministrazioni locali, al fine di dare vita a quella proposta vagheggiata di Acciaio Italia, che noi riteniamo, invece, sia fondamentale debba essere attuata al più presto e che non rimanga solo un’idea.”