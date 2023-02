‘Destinazioni Assisi’: raccolta dati dai telefoni per migliorare l’accoglienza turistica

Destinazione Assisi

L’algoritmo raccoglie i dati delle sim card dei cellulari che si collegano alla rete Tim in modo da ottenere -nel rispetto della privacy – informazioni utili per poi tracciare un identikit dei turisti. Come ha spiegato Sandro Preziosi di Tim “l’obiettivo principale del servizio è l’analisi del comportamento dei flussi di persone, in special modo i turisti. Tali dati, aggregati e anonimizzati, vengono inviati – ha dettagliato il manager – in real time alla piattaforma BigData di Olivetti che, con appositi algoritmi, li trasforma in informazioni utili per supportare il Comune di Assisi e non solo nell’analisi del territorio”.

Promozione più mirata

Provenienza geografica e fascia d’età, genere e luoghi più visitati, sono alcune delle informazioni ritenute efficaci per gestire e orientare al meglio i flussi turistici. Destinazione Assisi è stato creato come strumento in più per poter orientare meglio le scelte economiche e garantire una promozione del territorio più mirata. Di «un progetto di innovazione per monitorare le presenze e i flussi turistici, ma anche per far diventare Assisi una vera smart city» ha parlato la sindaca Stefania Proietti, aggiungendo che l’obiettivo è “migliorare sempre di più la qualità dell’offerta affinché cresca di più anche la qualità della domanda al fine di incrementare il numero di visitatori che sceglieranno la nostra città”.