Deruta, violenza in famiglia: massacra di botte il figlio 25enne

DERUTA – Ancora un episodio di violenza all’interno delle mura domestiche. Il fatto è avvenuto domenica sera a Deruta ed è stato riportato dal quotidiano Il Messaggero. Un 25enne del posto, durante la cena in famiglia ha litigato con il padre, un uomo di circa 50 anni, che lo ha picchiato così violentemente da farlo finire all’ospedale di Perugia con un trauma cranico e quattro costole fratturate, per una prognosi complessiva di trenta giorni. Il grave fatto sarebbe maturato in un contesto segnato dall’abuso di alcol e non nuovo ad episodi del genere, tanto che il giovane ha sporto denuncia all’Arma con conseguente attivazione del ‘codice rosso’. Possibile che il giovane e sua madre vadano a vivere altrove per recuperare un po’ di tranquillità.