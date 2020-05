Deruta, torna “Buongiorno Ceramica” tra arte e tradizioni

DERUTA – Seppur non modalità tradizionali, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che stiamo vivendo, torna a Deruta Buongiorno Ceramica, la manifestazione nazionale che mette al centro l’antica arte della ceramica per promuoverla e valorizzarla. In questo 2020 a prendere il via sarà un’edizione straordinaria che passa in modalità digitale, con una serie di iniziative che potranno così essere seguite su tutto il territorio nazionale, se non oltre

I prossimi due giorni (16 e 17 maggio) i principali luoghi d’arte e cultura del comune umbro saranno dunque online con altre quarantasei “città Italia della Ceramica” e ad andare in scena sarà una sorta di maratona dell’arte, della creatività, dell’artigianato: sotto i riflettori s’illuminerà l’immenso patrimonio della ceramica artistica e delle città coinvolte.

“Stiamo cercando di riportare alla normalità – afferma il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini – una situazione straordinaria ed emergenziale. Non vogliamo che le progettualità messe in campo vadano disperse, che gli sforzi e gli investimenti fin qui realizzati si perdano. Anzi, è questo il momento di spingere sull’acceleratore e sulla capacità di guardare avanti, di ricominciare a costruire il nostro futuro, in tutta sicurezza”. Per il Sindaco “va in questo senso, l’istituzione della Strada della Ceramica, che non è solo valorizzazione delle nostre eccellenze, ma anche capacità di aggregazione fra città e Comuni, fra istituzioni, privati e associazioni. La Regione dell’Umbria ha condiviso il nostro progetto che potrà contribuire a catalizzare il turismo nelle nostre città d’arte, ipotizzando anche la costruzione di percorsi laboratoriali nelle botteghe dei nostri grandi maestri artigiani”.

Una ricca programmazione online di contenuti fotografici e video che mostreranno alcune delle bellezze artistiche e architettoniche di Deruta. I video saranno disponibili sul canale youtube di Buongiorno Ceramica e sulla pagina Facebook del Comune. Sul sito www.buongiornoceramica.it i navigatori potranno fare passeggiate virtuali nella città, visitare laboratori e musei, varcare la porte di gallerie e palazzi storici, visitare mostre e conoscere alcuni dei nostri più abili artisti. In particolare, ci sarà un video su Deruta e altri in cui saranno visitabili il Museo Regionale della Ceramica, la Pinacoteca comunale, il Santuario della Madonna del Bagno e le botteghe artigiane. I video racconteranno la tradizione della ceramica, della manifattura derutese, mostrando come i nostri maestri artigiani lavorano. Loro apriranno le porte delle loro botteghe e ci condurranno in questo mondo che racchiude storia, arte, ingegno creativo e anche amore per la propria terra.