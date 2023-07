Deruta, spara e ferisce il vicino per gelosia: arrestato cinquantenne

DERUTA – I carabinieri hanno arrestato a Deruta, in flagranza di reato, per tentato omicidio, un 48enne del luogo che, a seguito di un acceso diverbio, ha esploso tre colpi di fucile contro il proprio vicino, di 51, ferendolo gravemente alle gambe. L’episodio è accaduto intorno all’una di notte: la vittima, rientrando a casa ha incontrato in strada il vicino, con cui ha avuto una accesa discussione a causa di una relazione sentimentale che entrambi hanno avuto in momenti diversi con la medesima donna. A seguito del diverbio, il 48enne è rientrato a casa e armatosi di un fucile a canne sovrapposte è tornato fuori ed ha sparato alle spalle del rivale i tre colpi, con munizionamento a pallini.