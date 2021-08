Deruta, si sdraiano sulla strada e provano a schivare le auto in corsa

DERUTA– Un nuovo gioco, pericolosissimo, va in scena a Deruta. Ne riferisce il quotidiano La Nazione. Adolescenti di 16 anni che attraversano la strada mentre sfrecciano le macchine, altri che si sdraiano sull’asfalto per poi spostarsi prima che un mezzo li travolga. Il quotidiano riporta la testimonianza di un passante che li ha incrociati: “Ero all’altezza dell’ex bar di Papetto – racconta preoccupato – quando mi sono imbattuto in 7/8 ragazzetti: alcuni hanno preso le sedie del bar e si sono messi in mezzo alla strada, altri seduti o sdraiati sull’asfalto. Ho gridato. Li ho rimproverati. Sono scappati via». Di questi episodi sono state informate le forze dell’ordine. I carabinieri di Todi sono intervenuti sul posto ma quando sono arrivati i ragazzi non c’erano più e non è stato possibile indentificarli”.