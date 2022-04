Deruta, minaccia di suicidarsi, gli agenti lo salvano ma scoprono balestra e dardi

DERUTA – Nella mattinata di mercoledì, attorno alle 9 gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Todi sono intervenuti sulla E45, nella frazione derutese di Casalina, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, dopo aver parcheggiato l’autovettura in piazzola, stava camminando pericolosamente sulla carreggiata. Giunti sul posto, gli operatori hanno constatato la presenza di una auto e, nelle immediate vicinanze, di un ragazzo in evidente stato confusionale, che alternava propositi suicidari a momenti di aggressività nei confronti degli agenti. Nel corso del colloquio intercorso per tentare di tranquillizzarlo, il giovane, dopo aver riferito agli agenti di essere in possesso di un’arma, si è scagliato contro gli operatori cercando di aggredirli.

Dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo. Richiesto l’ausilio di un’altra pattuglia, gli operatori l’hanno identificato come un cittadino di origine romena ma residente in provincia.

L’incredibile scoperta

Sottoposto a un più accurato controllo, all’interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto una balestra professionale e 18 dardi con estremità acuminata. Il giovane è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica di Spoleto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per porto abusivo di arma impropria. Gli operatori, inoltre, al fine di evitare che la situazione potesse successivamente degenerare, hanno richiesto l’intervento dei sanitari che hanno accompagnato il giovane presso l’ospedale di Pantalla per le cure del caso.