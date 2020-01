Deruta, un tir si ribalta sulla E45: un persona ferito e strada chiusa

DERUTA – Incidente stradale martedì mattina sulla E45, all’altezza di Deruta e in carreggiata Nord. Secondo le prime ricostruzioni un autocarro, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltato su un fianco in carreggiata. In base alle prime informazione il 53enne alla guida dell’autocarro, di nazionalità italiana e residente nella provincia di Perugia, ha riportato un politrauma ed è ricoverato in Rianimazione. Il mezzo pesante nell’incidente stradale ha perso il carico in carreggiata Nord, mentre parte dello stesso occupa anche la carreggiata Sud. Sul posto, oltre alla polizia stradale e ai sanitari del 118, stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, intervenuti anche con l’autogru. La strada è chiusa e Anas ha istituito le deviazioni con uscita obbligatoria agli svincoli di Deruta (nord/sud) in entrambe le direzioni. Si registrano code fino a due chilometri in entrambi le direzioni.