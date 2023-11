SPOLETO – Un uomo di 80 anni, proprietario di un allevamento ittico in Valnerina, è stato denunciato dai carabinieri del Nipaaf di Perugia per inquinamento ambientale. L’anziano si è visto notificare in questi giorni l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla procura della Repubblica di Spoleto, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri forestali e andate avanti per oltre un anno. Da ulteriori accertamenti specifici è risultato che il pesce allevato è comunque idoneo al consumo umano, pertanto l’autorità giudiziaria ha impartito alla ditta prescrizioni volte al solo ripristino delle condizioni ambientali.