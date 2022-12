Denatalità, Umbria campione d’Italia: la regione ha l’indice più alto

PERUGIA/TERNI – Sono sempre meno i primi figli: nel 2021, rivela il rapporto Istat 2021 sulla Natalità, ammontano a 186.485, il 46,6% del totale dei nati. La fase di calo della natalità avviatasi nel 2008 ha portato a una progressiva contrazione dei primogeniti che sono il 2,9% in meno sul 2020 (-5.657) e il 34,5% in meno sul 2008. Nello stesso arco

temporale i figli di ordine successivo al primo sono diminuiti del 26,8%. L’Umbria, in questa speciale classifica è al primo posto: la regione presenta infatti la diminuzione più accentuata (-36,7% nel complesso e -40,5% per il primo ordine) in una graduatoria che vede il centro Italia leader in senso negativo.

Gli altri dati

La forte contrazione dei primi figli rispetto al 2008 interessa tutte le aree del Paese – ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano che presenta un lieve aumento – ed è superiore a quella riferita a tutti gli ordini di nascita in quasi tutte le

regioni italiane del Nord e del Centro. Un fenomeno che testimonia la difficoltà che hanno le coppie, soprattutto le più giovani, nel formare una nuova famiglia con figli-

Anche le regioni del Nord registrano diminuzioni significative, con il calo maggiore in

Valle d’Aosta (-42,6% nel complesso e -48,4% per il primo ordine). La minore denatalità, che resta comunque di assoluto rilievo, si registra nelle Isole (-28,2% per il totale dei nati e -29,8% sul primo ordine) soprattutto per le nascite della Sicilia (-25,3% sul totale e -27,0% per i primi figli).

Le cause

Tra le cause del calo dei primi figli vi è la prolungata permanenza dei giovani nella famiglia di origine, a sua volta dovuta a molteplici fattori: il protrarsi dei tempi della formazione, le difficoltà che incontrano i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro e la diffusa instabilità del lavoro stesso, le difficoltà di accesso al mercato delle abitazioni, una tendenza di lungo periodo di bassa crescita economica, oltre ad altri possibili fattori di natura culturale.

Meno figli, ma più fuori dal matrimonio

Il fenomeno prosegue nel 2022. Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre le nascite sono circa 6 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2021.Il numero medio di figli per donna, per il complesso delle residenti, risale lievemente a 1,25 rispetto al 2020 (1,24). Negli anni 2008-2010 era a 1,44.

Non solo. Un bimbo su tre nasce fuori dal matrimonio. I bebè extra nozze sono 159.821 nel 2021 (+14 mila nell’ultimo anno, +47 mila dal 2008), pari al 39,9% del totale (35,8% nel 2020). Le nascite fuori dal matrimonio sono più frequenti nel Centro (46%) mentre nel Mezzogiorno la quota è inferiore (34,8% nel 2021) ma suo il ritmo di incremento è più rapido e sta riducendo i differenziali con le altre ripartizioni.

Leonardo e Aurora i nomi preferiti

A chiudere la classifica dei nomi preferiti per i nuovi nati: in Umbria, sempre nel 2021, è stato Leonardo il più scelto tra i maschi e Aurora quello per le bimbe. I primi rappresentano il 5% dei nuovi nati maschi, le seconde il 3,4% delle femminucce. Leonardo è anche il nome più diffuso in Italia tra i nuovi nati, mentre Sofia è il più frequente tra le nuove nate.