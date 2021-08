Dell’Orco e Murano trascinano il Perugia nel test al Curi contro il Cesena

PERUGIA-CESENA 2-0

PERUGIA: Chichizola (40′ st Moro), Angella (35′ st Angori), Curado, Burrai (17′ st Di Noia), Melchiorri (1′ st Murano), Carretta (17′ st Bianchimano), Vanbaleghem (17′ st Sounas), Falzerano (17′ st Righetti), Lisi (29′ st Manneh), Dell’Orco (1′ st Sgarbi), Kouan (1′ st Gyabuaa). A disp.: Vano. All. Alvini

CESENA: Nardi, Candela (31′ st Campagna), Adamoli (1′ st Ricci), Gonnelli (22′ st Lepri), Ardizzone (31′ st Bernardi), Ciofi (31′ st Guerra), Zecca (31′ st Boriani), Berti (1′ st Nannelli), Caturano (1′ st Tonin), Bortolussi (22′ st Shpendi), Ilari (22′ st Zanni). A disp.: Benedettini (GK), Fabbri (GK). All. Viali

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze (D’Ascanio di Ancona e Di Giacinto di Teramo)

RETI: 8′ pt Dell’Orco, 39′ st (rig.) Murano

NOTE: ammonito Angella

PERUGIA – Buona anche la quarta amichevole pre campionato per il Perugia. Questa volta la formazione di mister Alvini ha battuto per 2-0 il Cesena domenica sera, nella prima gara con la presenza di pubblico al Curi dopo oltre un anno e mezzo. Ad aprire le marcature all’8′ è Dell’Orco: calcio d’angolo dalla destra e grande stacco in area di del neogrifone, che di testa anticipa tutti e insacca il gol del vantaggio. Al 39′ della ripresa a mettere il sigillo sull’incontro è Murano che non fallisce dagli undici metri. Una bella prestazione che fa ben sperare per il futuro.