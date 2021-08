Delirio no-vax a Perugia, scritta modello-lager: “La vaccinazione rende liberi”

PERUGIA – Una scritta ad arco, che ricorda quella all’ingresso del campo di concentramento di Auschwitz: “Impfung macht frei”, ovvero “La vaccinazione rende liberi”, paragonando così la profilassi alla celebre frase “Il lavoro rende liberi”, che con amaro dileggio accompagnava le deportazioni nel lager.

Si tratta fra l’altro di una scritta realizzata con impegno, dipinta con la vernice sotto un’icona della Vergine, comparsa in via del Topo, traversa tra via Cartolari e via della Viola. Una provocazione di cattivo gusto e che fra l’altro si allinea con le deliranti teorie antiscientifiche e complottiste del movimento no vax, molto forte in Umbria.