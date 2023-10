Debutta il PalaTerni: al via i Mondiali di scherma Paralimpica con Bebe Vio

TERNI- Si alza il sipario sul PalaTerni, la nuova struttura realizzata dalla Salini. A Palazzo Montani, sede della Camera di Commercio sono stati presentati ufficialmente i Mondiali di Scherma Paralimpica, manifestazione che inagura il palazzetto dello sport della città, costruito a fianco dello stadio.

Da martedì 3, giorno della Cerimonia d’apertura alla presenza – tra gli altri – del Ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi, e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il via alle gare che si terranno sulle pedane del nuovo PalaTerni fino a domenica 8 ottobre.

A presiedere la cerimonia, alle 15.30, con il saluto alla cittadinanza del Sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, si procederà al taglio del nastro del nuovissimo PalaTerni, venue della kermesse iridata. Con il primo cittadino Bandecchi ci saranno l’ingegner Simonpietro Salini, la madrina dell’evento Valentina Vezzali, il Presidente del Comitato organizzatore Alberto Tiberi e il Presidente della Federscherma, Paolo Azzi.

Le parole degli intervenuti

il Vicepresidente della fondazione Carit Massimo Valigi: h “Questo evento è importante per la città di Terni e per la Fondazione. Si inaugura il PalaTerni che tutti speriamo possa dare uno sviluppo al territorio, CARIT ha fatto parte di questa creazione. Lo sport è fondamentale per lo sviluppo territoriale anche dal punto di vista sociale ed economico. Siamo ben felici come Fondazione di poter ospitare qui la conferenza stampa e questo grande evento”.

Emozionato il presidente del Comitato Terni 2023 Alberto Tiberi:“Mi è doveroso fare dei ringraziamenti per chi ci ha aiutato alla costruzione di questo evento. Fondamentale il supporto delle istituzioni e di tutte le pedine che hanno permesso tutto ciò. Un grazie speciale alla Fondazione che dà sempre ci è vicina per l’organizzazione di questo evento che è il più grande per il Circolo. Un grazie all’amministrazione regionale e a quella comunale. Con i Mondiali verrà inaugurato il PalaTerni. Senza la Federazione noi non saremmo il Circolo della Scherma Terni e per questo voglio ringraziare sia il Presidente Paolo Azzi che il presidente onorario Giorgio Scarso qui presente in sala. C’è un senso di gioia per l’organizzazione di questi Mondiali con tantissimi atleti da tutto il mondo”.

Presente, in rappresentanza del Comune, l’assessore dello Sport di Terni, Marco Schenardi:“Porto i saluti del sindaco e dell’amministrazione comunale. Questo è un evento sportivo ma anche culturale e turistico. Spero che tutti i presenti poi possano anche vedere tutte le bellezze della nostra città. Voglio poi parlare da atleta, rivestendo idealmente la maglia numero 7 che ho a lungo indossato da calciatore e fare un grande in bocca al lupo a tutti“.

Paola Agabiti, assessore allo Sport della Regione Umbria, ha poi aggiunto: “Voglio ringraziare particolarmente il presidente Alberto Tiberi. Si lavora a questa manifestazione da più di un anno e ricordo ancora il nostro primo incontro. Un evento che rappresenta tutti i valori dello sport con atleti da 31 Paesi del mondo. Vogliamo celebrare la fatica ed il lavoro di tutti gli atleti che vogliono arrivare al successo e lo hanno come obiettivo“.

n rappresentanza della Nazionale azzurra ha parlato il Coordinatore del settore Paralimpico della FIS Dino Meglio: “Partiamo con buone aspettative fondate in questo Mondiale. Abbiamo condotto una qualificazione Paralimpica che ha avuto dei frutti molto buoni. Arriviamo a questo appuntamento con moltissimi atleti ai vertici dei ranking ma questa è una singola gara che può cambiare le classifiche. Abbiamo 24 atleti pronti a salire in pedana, in tutte le armi abbiamo grandi ambizioni. Tutti voi conoscete Bebe Vio ma sono tanti i campioni presenti in questo team. Questa grande squadra si presenta a questa sei giorni con grande carica e speriamo di avere il grande sostegno di Terni e del pubblico che possa spingerci e darci una marcia in più”.

Ha chiuso gli interventi l’atleta azzurro e medagliato alle Paralimpiadi di Londra 2012, Matteo Betti: “Chiediamo un piccolo sforzo a tutti per gremire le gradinate del PalaTerni e formare un muro azzurro che possa aiutarci nei momenti di difficoltà per mettere la stoccata decisiva. Questo mondiale è fondamentale per Parigi e noi non vediamo l’ora di iniziare. Ci siamo allenati tanto e al meglio. Ci aspettiamo tanta partecipazione perché sono sicuro che chi verrà si divertirà”.

Vezzali, Foconi e il francobollo

Presente in sala anche la pluricampionessa della scherma azzurra Valentina Vezzali, leggenda dello sport italiano e testimonial del Mondiale Paralimpico (insieme ad Alessio Foconi). Proprio la regina del fioretto, per prima, ha firmato la cartolina celebrativa del Francobollo realizzato per Terni 2023, presentato dal referente di Poste Italiane Claudio Vescovi. Grande emozione anche per questo simbolo “speciale” donato alla città di Terni e a tutta la scherma paralimpica mondiale. Alla “cerimonia di timbratura” del Francobollo ha partecipato la capitana della Nazionale paralimpica di fioretto Loredana Trigilia, in prima fila con la compagna Alessia Biagini e il CT della spada Francesco Martinelli, oltre ai già citati Meglio e Betti.

Le gare

Le gare, partiranno dal mattino. Alle 9 il via fioretto maschile A, con in pedana Matteo Betti ed Emanuele Lambertini, e alle 9.30 la sciabola femminile B, per l’Italia ci saranno Rossana Pasquino e Julia Markowska.

Le altre tre competizioni di giornata partiranno alle 13.30: il fioretto maschile B, in cui saranno impegnati Marco Cima e Michele Massa, la sciabola femminile A, con Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Sofia Brunati, e il il fioretto maschile C dove gareggeranno Leonardo Rigo, Marcellino Gioia, Claudio Radicello e William Russo.

La grande attesa è però per Bebe Vio: la bicampionessa olimpica sarà in pedana sabato dalle 9.30