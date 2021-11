Ddl Zan e lotta a prosituzione, Terni scende in piazza: tantissimi i giovani (GALLERY)

TERNI – Dopo quella delle scorse settimane a Perugia, anche a Terni è andata in scena una manifestazione di protesta contro la mancata approvazione del ddl Zan promossa da Esedomani Terni, Agedo Terni, Amelia Pride, Terni Donne-Casa delle Donne di Terni, Famiglie arcobaleno Umbria e AltroVento Umbria. La pioggia ha un po’ rovinato la partecipazione ma alla fine, sotto al gazebo allestito in piazza della Repubblica davanti alla BCT c’erano un centinaio di persone riunite attorno alla bandiera arcobaleno. Qualche sigla sindacale, i ragazzi di Omphalos, il gruppo identità trans a Bologna, qualche bandiera di partito, anche qualche esponente politico.

Ma soprattutto tanti giovani – anche la rete degli Studenti medi – desiderosi di far sentire la loro voce per chiedere una legge che costruisca una società senza discriminazioni. Fra i bersagli ovviamente anche l’ordinanza del sindaco sulla prostituzione.

Slogan e richieste

Sul palco, in maniera spontanea si sono alternati in tanti, ma più delle parole, l’effetto lo hanno fatto i tanti slogan comparsi su cartelli, magliette e quant’altro: “Siamo tutt* indecoros*”, “Siamo tutte prostitute”, “Siamo le pronipoti delle streghe che non siete riusciti a bruciare’” “Sex work is work’”, “Il Medioevo è finito”, fino alla più provocatoria “L’abito non fa la monaca e nemneno la zoccola”.

“Voi nelle palazzi, noi in piazza” il titolo dell’evento, che idealmente unisce tutte le manifestazioni in giro per l’Italia e che segue quella dimostrativa del coordinamento donne della Cgil. “Di questa legge abbiamo bisogno”, è stato invece lo slogan ripetuto più volte dal palco, alternandolo con ricordi della passata storia ternana, nella quale non sono mancate discriminazioni, come quella delle lavoratrici dello iutificio Centurini, inclusa tra le vie off limits dall’ordinanza del sindaco.