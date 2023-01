Davide Piampiano ucciso durante una battuta di caccia: un arresto per omicidio volontario

Un arresto per omicidio volontario con dolo eventuale è stato eseguito dai carabinieri che indagano sulla morte di un giovane durante una battuta di caccia al cinghiale nelle campagne di Assisi.

I carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip al termine di indagini coordinate dalla Procura.

La battuta si era svolta l’11 gennaio scorso nelle campagne del monte Subasio, in una zona impervia. Il giovane era stato raggiunto da un colpo di fucile che ne aveva provocato il decesso. Dunque il giovane Davide Piampiano, secondo gli inquirenti, non sarebbe morto per un colpo accidentale, ma sarebbe stato ucciso.

Durante gli accertamenti gli inquirenti, tra le altre cose, hanno sequestrato la GoPro che Davide utilizzava per pubblicare i video sui social: dall’analisi dei filmati, «crudi e drammatici», si è visto che il colpo letale che lo ha ucciso non è partito dal suo fucile mentre cadeva nel dirupo bensì dall’arma di un’altra persona