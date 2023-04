Daniele Tonti nuovo presidente dei giovani imprenditori dell’Umbria

PERUGIA – È Daniele Tonti, 35 anni, Chief strategy officer di OMA, storica azienda di Foligno che opera nel settore dell’aerospazio e della difesa, il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria per il triennio 2023-2026. A eleggerlo è stata l’Assemblea, che si è riunita in sessione privata all’Hotel & Resort Le Colombare di Foligno, l’ultima guidata dalla presidente uscente Cinzia Tardioli che, giunta al termine del suo mandato, ha ripercorso le tappe fondamentali della sua presidenza. In occasione dell’Assemblea è stato eletto anche il Consiglio direttivo, che sarà composto da 13 under 40 in rappresentanza di tutto il territorio regionale.

La scommessa

Crescita, innovazione, formazione, sviluppo sostenibile e condivisione sono le parole chiave del programma di mandato che mira a condividere competenze ed esperienze, a sperimentare nuove idee e rafforzare le occasioni di incontro. Tonti ha evidenziato il ruolo centrale dei giovani come protagonisti dello sviluppo e dell’innovazione, sottolineando la necessità di lasciare loro lo spazio necessario per esprimere le proprie potenzialità. “È essenziale – ha detto – incrementare la capacità di mantenere e attrarre giovani talenti in Umbria, garantendo loro una crescita professionale che sia in sintonia con la necessità di contemperare la vita lavorativa e professionale con quella privata. Contemporaneamente, vi è la necessità di investire nell’istruzione e nella formazione. Infine, è necessario investire in tecnologia, ricerca e sviluppo”. Un posto centrale è occupato dal tema dello sviluppo sostenibile che, secondo Tonti, “va declinato abbracciando gli aspetti ambientali ed energetici ma anche sociali, economici, finanziari e patrimoniali”.

L’Assemblea ha eletto anche il nuovo Consiglio direttivo, che affiancherà il Presidente nella realizzazione del programma. Sarà composto da:

Eleonora Angelelli – Arkedil

Stefano Asciutti – Asciutti

Sofia Audenino Domiziani – Domiziani Inox Lava Design

Nicolò Bartolini – Connesi

Tommaso Costantini – Icom

Valentina Faina – Umbria Ufficio 2000

Nicolas Lolli – Falp Electric

Greta Menghini – Menghini

Romeo Pambuffetti – F.lli Pambuffetti

Francesco Paparelli – Free Luce & Gas

Francesca Sfascia – Borgo Brufa Resort

Alessandro Silvestrini – Silvestrini

Margherita Tofi – Aquarama