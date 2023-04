Dalle Regione più di sei milioni e mezzo destinati alle politiche sociali

Il percorso partecipativo

Palazzo Donini spiega che per ogni area sarà possibile finanziare attività che prevedono misure per il sostegno e l’inclusione sociale, per favorire la domiciliarità, nonché centri servizi diurni e semi-diurni, strutture comunitarie e semiresidenziali. Oltre alle macro attività ci sono tre azioni alle quali devono essere destinate risorse per coordinare il Fondo nazionale per le politiche sociali con ciò che ha finanziato il Pnrr: ovvero la supervisione del personale dei servizi sociali, le dimissioni protette e nell’area dei minori il Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione. La giunta regionale ha anche approvato un atto per dare avvio ad un percorso partecipativo di co-programmazione per individuare i bisogni delle giovani generazioni umbre in modo da poter rispondere al meglio con la programmazione del nuovo Piano regionale triennale delle politiche giovanili.