A sette anni dal sisma la Valnerina si rialza: 4.566 domande di ricostruzione privata

La situazione a Norcia A Norcia, nello specifico, sono state approvate 965 domande di ricostruzione privata, corrispondenti a un valore di circa 315 milioni di euro. In base all’avanzamento dei cantieri sono stati liquidati 152 milioni di euro. I cantieri avviati sono 963, di cui conclusi 579.Nell’intero cratere sismico, nel mese di ottobre, è stata toccata la cifra record di oltre 135 milioni di euro liquidati da Cassa depositi e prestiti alle imprese che lavorano nella ricostruzione privata. Un dato che fa seguito al precedente primato, fatto registrare soltanto nel mese di luglio con 131 milioni. Preghiera in piazza Un momento di preghiera in piazza San Benedetto a Norcia ha ricordato la forte scossa di terremoto che sette anni fa sconvolse la città e il centro Italia. Davanti alla facciata della Basilica, liberata dalle impalcature, si sono ritrovati i monaci benedettini, l’amministrazione comunale e alcuni cittadini, con don Marco Rufini che ha guidato la preghiera. Rispetto agli anni precedenti, quest’anno la novità è la celebrazione della santa messa che alle 11.30 si svolgerà all’interno della Basilica. Ricostruite le mura esterne, la “casa” di San Benedetto sarà completata nel 2025. Entro la fine di quest’anno saranno invece portati a termine gli interventi sul campanile e sul portico delle misure. Consolare e dare speranza

“Questa giornata è un segno che viene a consolare e a dare speranza a tutti coloro che non solo sono legati alla Basilica di San Benedetto per ragioni affettive, storiche, intellettuali e spirituali, ma soprattutto a tutti coloro che sono ancora fuori dalle proprie case a causa delle conseguenze del terremoto”, ha dichiarato è il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, stamani a Norcia per celebrare la messa all’interno della Basilica in occasione del settimo anniversario dal sisma del 30 ottobre 2016. “Qui – ha aggiunto – noi vediamo che quando ci si mette insieme, quando si guarda un fine comune, è possibile realizzare grandi cose. Mi piace cogliere questo significato in particolare dalla celebrazione di quest’oggi”.

Il frutto del lavoro

“I lavori non sono ancora conclusi – ha detto ancora monsignor Boccardo -, ma rientrare in questa aula liturgica, poter pregare sui luoghi di San Benedetto, ammirare il frutto del lavoro svolto da tanti enti in questi anni, è una iniezione di fiducia, vuol dire che è possibile ripartire”. Il vescovo in questi anni ha sollecitato un intervento più rapido sul fronte della ricostruzione. “Dopo sette anni – ha affermato il presule – la riflessione che faccio è che alcune cose sono state fatte, sicuramente se ne potevamo fare di più e in tempi più brevi. Però è inutile piangersi addosso, bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti con determinazione”. “Restituiamo a queste popolazioni non solo le abitazioni, ma anche una vita dignitosa e sicura” ha concluso monsignor Boccardo.

Appello per il Medio Oriente e Ucraina

“San Benedetto è stato artefice di una cultura di pace e da Norcia mi piacerebbe che ripartisse questo messaggio e anche questa provocazione ai responsabili delle nazioni perché pensino e mettano in atto dei pensieri di pace”, ha sottolineato Boccardo a margine delle celebrazioni del settimo anniversario dal terremoto, pensando alle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. “San Benedetto ci ha insegnato a stare insieme, ci ha insegnato a valorizzare le particolarità di ciascuno per un progetto comune e questo è quello che dobbiamo fare tutti insieme, sapendo che la pace non è proprietà privata dei responsabili delle nazioni, ma dipende da tutti, anche da noi che siamo lontani dai luoghi dei conflitti”, ha aggiunto il presule. “Anche noi possiamo essere artigiani di pace” ha concluso monsignor Boccardo.

La messa in Basilica