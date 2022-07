Dalla Regione arrivano 150 euro per ogni figlio di famiglie numerose

L’avviso pubblico

La somma stanziata dalla Giunta regionale per le annualità 2020-2022 ammonta a 180 mila euro per ogni anno e il riparto è stato fatto – spiega Palazzo Donini – nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale “8/2020” in base ai dati Istat socio-demografici relativi alle famiglie. Le risorse saranno assegnate e ripartite ai Comuni capofila di Zona sociale-Unione dei Comuni del Trasimeno, che provvederanno a pubblicare l’avviso per la erogazione del contributo, che è unico per ogni Zona sociale e al quale potranno rispondere tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti e residenti in uno dei Comuni della Zona sociale. L’avviso pubblico prevede dei requisiti per accedere al beneficio economico: numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni conviventi, di cui almeno uno minore di anni diciotto; residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno cinque anni; possesso di indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare, in corso di validità secondo la normativa vigente, non superiore ad euro 36.000,00; possesso, per i componenti del nucleo familiare cittadini extracomunitari, di regolare permesso di soggiorno con esclusione dei titolari di visto di breve durata.