Dalla Camera di commercio dell’Umbria 100 mila euro per bandi voucher

PERUGIA – Tornano con un “sostanzioso” stanziamento complessivo di oltre 100 mila euro i bandi voucher della Camera di commercio dell’Umbria a sostegno dello sviluppo e della ripresa delle imprese umbre. Al via da oggi, 18 ottobre, le domande. Il bando finanzia, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) azioni per l’utilizzo di nuove forme di commercializzazione, di comunicazione innovativa – spiega la Camera di commercio -, progetti di marketing innovation, incentivazione del turismo sostenibile e percorsi di certificazione. Il contributo concedibile è pari al 65% delle spese sostenute, fino a un massimo di 2 mila euro. Possono essere finanziate le spese sostenute nel periodo dal primo gennaio 2021 al 31 gennaio 2022. Tutte le informazioni sono sul sito www.umbria.camcom.it . C’è tempo per presentare le domande fino al 17 novembre.

A supporto delle imprese

Dal 20 ottobre è operativo anche il Bando orientamento a supporto delle imprese della regione che hanno inserito in azienda risorse umane provenienti da percorsi formativi o di orientamento al lavoro. I contributi avranno importi differenziati a seconda del numero, della durata e della tipologia delle attività realizzate e potranno arrivare ad un massimo di 3 mila euro. Al link i moduli per partecipare https://www.umbria.camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio /bandi-e-contributi/bando-formazione-e-orientamento-al-lavoro-an no-2021 Le domande possono essere presentate entro il 19 novembre 2021.