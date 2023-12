VALFABBRICA – I carabinieri della stazione di Valfabbrica hanno denunciato due giovani residenti nel Ternano per spendita di monete falsificate in concorso. Lo scorso mese di ottobre i due si erano recati nel piccolo comune umbro e, entrati in una tabaccheria, avevano consegnato una banconota da 50 euro per comprare un pacchetto di sigarette, dopodiché si erano allontanati. Il titolare, accortosi solo in un secondo momento che era contraffatta, ha chiamato i carabinieri e formalizzato la denuncia.

Grazie alle immagini

I militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, accertando che i due ragazzi, una volta usciti, si erano recati in una seconda tabaccheria poco distante, dove però non erano riusciti a rifilare un’altra banconota falsa perché il titolare si era accorto e non l’aveva accettata. Proprio grazie alle immagini, i miliitari dell’Arma di Valfabbrica sono riusciti a risalire all’identità dei due e a denunciarli a piede libero alla procura di Perugia.