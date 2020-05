Da Spello a Caserta per uccidere la madre a coltellate, poi si costituisce

CASERTA– Ha raggiunto Caserta da Spello per andare ad uccidere la madre a coltellate, poi si è costituito. L’uomo, figlio unico, due giorni fa era tornato nella casa materna in centro a Caserta, Alcuni vicini sabato mattina lo hanno visto rientrare verso le nove con la madre, poi avrebbero sentito le urla. La donna, 52 anni, è stata ritrovata in camera da letto in una pozza di sangue: secondo quanto emerge, sarebbe stata uccisa a coltellate.

Il giovane, 24 anni, si è poi costituito in Questura, resosi conto del gesto. Immediatamente sul posto sono giunti i medici del 118 e gli agenti della Squadra Mobile per i rilievi del caso. La donna era senza vita. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.