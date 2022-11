Da Silva schiaccia la Bartoccini: Bergamo passa 3-0 al PalaBarton

PERUGIA – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia cede 0-3 (21-25 22-25 13-25 i parziali), contro una Volley Bergamo 1991 inesorabile trainata dalle giocate di Da Silva.

Bergamo parte subito forte grazie alle giocate di Cagnin, sull’1-5 coach Bertini è costretto a chiamare il primo time-out, Perugia inizia a mettere qualche punto sul tabellone ma le ospiti amministrano il margine e sul 9-15 le umbre chiamano nuovamente lo stop. Il margine inizia a diminuire grazie al cambio di assetto (fuori Lazic e Samedy per Gardini e Galic) che spiazza le avversarie, sul 17-22 Micoli ferma il gioco per la prima volta per non rischiare, il margine però rischia ancora di calare troppo ed allora l’ultimo stop delle bergamasche arriva sul 21-24, giusto il tempo di decidere ed al rientro Da Silva dimostra di aver capito in pieno mettendo a terra il punto del 21-25.

Il secondo se parte sempre con le ospiti arrembanti ma la reazione delle padrone di casa non tarda a farsi vedere con Lazic che riporta le sue compagne in parità a quota 5. La rincorsa è abbondante e c’è la possibilità di prendere margine fino al 12-8 siglato da Polder che convince Micoli a chiamare lo stop. Il fronte cambia con Perugia che aumenta la fallosità ed il tocco a muro reclamato dalla panchina bergamasca vale il 13-13, subito dopo l’out di Galic vale il 13-14 ed allora anche Bertini pensa di parlare con le sue ragazze per scuoterle e chiama lo stop. La pausa non serve ed il margine aumenta sul 17-20 le umbre giocano il tutto per tutto con l’ultimo time-out disponibile. La pausa deconcentra le ospiti che piano piano dilapidano il margine, con tre errori consecutivi (Da Silva, Butigan e Lanier) si torna in parità a quota 22 e Micoli giustamente ferma tutto. Lo stop è provvidenziale al rientro Lanier e Da Silva si fanno subito perdonare (22-24) e la firma sul primo punto è dell’altra ancora in cerca di redenzione Butigan, che con il muro sancisce il 22-25 .

Nel terzo set l’avvio è punto a punto, poi Da Silva inizia a trainare le sue compagne dai nove metri e sul 3-7 Bertini invoca il time-out. Bertini prova anche il cambio in regia con Avenia al posto di Dilfer, Galic si scalda ed il margine passa dal 5-13 all’8-14. Il set è oramai compromesso ed a Bergamo non resta che amministrare e gustarsi i 3 punti con Da Silva (Mvp del Match) che decreta il 13-25 finale.

Il tabellino

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – VOLLEY BERGAMO 1991 0-3 (21-25 22-25 13-25)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Guerra 7, Nwakalor 3, Samedy 1, Lazic 5, Polder 7, Dilfer 1, Armini (L), Galic 9, Gardini 1, Provaroni, Avenia. Non entrate: Bartolini, Rumori, Martinelli (L).Allenatore Bertini.

VOLLEY BERGAMO 1991: Lanier 8, Butigan 12, Da Silva 17, Cagnin 9, Stufi 10, Gennari 4, Cecchetto (L), Partenio, May. Non entrate: Frosini, Bovo, Turlà, Cicola (L). Allenatore Micoli.

Arbitri: Florian, Lot.

Spettatori: 418

Durata set: 27′, 28′, 20′; Totale: 75′.

MVP: Da Silva.