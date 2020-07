Da Modica a Foligno per fare la escort: trovata positiva al Coronavirus

PERUGIA– E’ stata ricoverata in un ospedale umbro, quasi certamente a Perugia, anche se non ci sono notizie ufficiali, una donna peruviana transitata per Modica e risultata positiva al covid. I sanitari umbri, nel ricostruire gli spostamenti della paziente, hanno accertato che la donna ha trascorso gli ultimi 15 giorni a Modica dove è stata attiva come escort prendendo in affitto un monolocale in centro storico a Modica per ricevervi diversi clienti su appuntamento.

Poi la donna si era trasferita in Umbria, precisamente a Foligno, dove si è sentita male. Dagli accertamenti, come accennato, è risultata positiva al covid. I sanitari stanno ricostruendo tutti i movimenti della donna, a cominciare dai mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’Umbria. La donna avrebbe preso l’autobus per Catania e quindi il treno per l’Umbria.Dalla Asp di Ragusa ricordano che chiunque – anche in Umbria – fosse entrato in contatto con la donna ha l’obbligo di segnalarlo