Da Milano a Spoleto per gettarsi dal Ponte delle Torri: salvato in tempo

FOLIGNO – Era partito da Milano per un ultimo viaggio che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto concludersi in un modo tragico ma in un posto suggestivo, vale a dire il Ponte delle Torri a Spoleto. In quella location un cinquantenne italiano aveva deciso di togliersi la vita. Lo ha fermato, come riferisce il quotidiano Il Messaggero, la squadra volante della Polizia di Foligno.

La famiglia dell’uomo aveva lanciato l’allarme e le sue ricerche, come sempre accade in questo tipo di situazioni, erano state estese a larghissimo raggio. Si stava cercando il cinquantenne che era alla guida di un preciso modello di vettura con la quale, molto probabilmente, per raggiungere Spoleto, sarebbe potuto passare per Foligno, essendo questo il tragitto più breve. Gli agenti hanno iniziato a presidiare la zona e lo hanno trovato al confine fra Foligno e Trevi, riuscendo con eloquio ed empatia a farlo desistere dall’insano gesto, accompagnandolo poi al pronto soccorso dell’Ospedale “San Giovanni Battista” dove l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.