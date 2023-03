Chiusura con utile

Il 2022 della Brunello Cuinelli si chiude con un utile netto pari a 87,2 milioni di euro, in crescita del +54,9% rispetto al 2021. I ricavi netti si sono portati a 919,7 milioni di euro, con una crescita del 29,1% a cambi correnti (+24,8% a cambi costanti). L’ebit pari a 134,4 milioni di euro risulta in aumento del 74,5% con una marginalità che raggiunge il 14,6% rispetto al 10,8% dell’anno precedente. Durante l’anno gli investimenti sono pari a 72,5 milioni di euro a cui aggiungere l’acquisto del 43% del Lanificio Cariaggi Cashmere, costato 15,05 milioni. Infine l’indebitamento finanziario netto è pari a 7,1 milioni di euro, in ulteriore miglioramento rispetto ai 23 milioni dello scorso anno. Il Cda proporrà all’Assemblea, convocata per il 27 aprile 2023, la distribuzione di un dividendo di 0,65 euro per azione (payout ratio del 50%).