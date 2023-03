L’attrazione per l’autunno e la cucina

Cucinelli racconta di quanto sia attratto dalla stagione autunnale: “Settembre, ottobre e novembre sono mesi eccellenti per i buongustai poiché tutto arriva in una volta: la raccolta delle olive e dell’uva, l’abbondanza di tartufi e funghi selvatici. Io e la mia famiglia andiamo a cercare funghi nei boschi intorno al Lago Trasimeno. Durante la vendemmia autunnale – l’immancabile vendemmia – visito i vigneti e le cantine della zona di Montefalco. Cerco piccoli produttori come Paolo Bea che sono coinvolti personalmente in ogni livello del processo di vinificazione”. Ricorda la nostra cucina povera: “Un pranzo tipico o una colazione tardiva è a base di pane, buon olio d’oliva, prosciutto, salsiccia o formaggio: li compro al mercato contadino di Pian di Massiano a Perugia il sabato, o Coldiretti Campagna Amica, un mercato coperto. Per il miglior olio d’oliva, cerco Batta, una fattoria situata fuori Via San Girolamo sulla strada per Perugia. Irroratelo sul pane caldo di una delle panetterie del centro di Perugia, dove si produce ancora il nostro pane regionale non salato, il pane sciapo, che è un ritorno a una pesante tassa sul sale imposta nel XVI secolo. La Cantina di Spello. Credimi, se provi le tagliatelle al tartufo nero de La Cantina di Spello ti fermerai e ti renderai conto che Dio esiste. E Cesarino in centro a Perugia – continua -, con un’ottima cucina stagionale, ha anche un’invidiabile vista su Piazza IV Novembre, a mio avviso una delle piazze più belle d’Italia. È ben posizionato vicino alla Galleria Nazionale dell’Umbria, dove si è appena aperta una mostra per i 500 anni del pittore Pietro Vannucci, detto Il Perugino”.

Sport e vita quotidiana

Quindi la propria quotidianità: “Un rito irrinunciabile è alzarsi presto e andare a prendere cappuccino e cornetto. Il mio lo prendo al negozio del paese di Solomeo, La Bottega Delizie & Capricci, alle 7 del mattino mentre i cornetti sono ancora caldi e la marmellata si scioglie. Quasi tutte le mattine faccio colazione con gli appaltatori che lavorano ai progetti di costruzione e restauro finanziati da Cucinelli: il Teatro Cucinelli, il monastero di Norcia e l’arco etrusco. Essere coinvolto in questi progetti è la mia passione, poiché sono un artigiano e un architetto nel cuore». Ricorda gli artigiani umbri: “A Deruta, ad esempio, c’è un intero distretto ceramico caratterizzato da sfumature gialle e blu e da motivi di flora e fauna. A Spello e a Trevi la bravura dei falegnami dell’Olivo non smette mai di ispirarmi. Lavoriamo sodo ma finiamo alle 17:30. Questo è essenziale”.

La passione per la Juventus

Quindi l’attività sportiva: “Dopodiché mi occupo anima e corpo giocando a tennis o a calcio nel Parco Don Alberto Seri o allo stadio Solomeo. Sono pazzo per il calcio: La Juventus è la mia squadra ma sono contento quando vincono anche Milan o Perugia». Infine, da dove arrivano i colori delle sue collezioni: «Proprio prima che il sole tramonti, i colori qui sono meravigliosi, così rustici. I miei abiti si ispirano a questi colori: vengono dalla terra e dalle mie origini, e dalle tradizioni dei frati francescani e benedettini, che sono semplici e rigorose. Quando lasci l’Umbria porti con te un po’ di tranquillità e la sensazione di essere in sintonia con i ritmi della natura. Prenderai anche circa un chilo di peso in più da tutto il buon cibo, vino e dolcetti. Questo è assolutamente garantito”.