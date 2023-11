Il nuovo stabilimento vedrà la luce nella primavera 2025 nella zona industriale di Ponte di Sant’Antonio e occuperà 4.500 metri quadri. Una localizzazione non casuale dato che la notorietà di Penne “come distretto di eccellenza nella sartoria artigianale da uomo – spiega l’azienda in una nota – è riconosciuta in tutto il mondo”. In attesa che sia completato il nuovo stabilimento il 13 novembre è partita la produzione in una struttura di duemila metri quadri in affitto, all’interno della quale lavorano 75 persone, con l’obiettivo di arrivare a cento entro il 2024. “Penne – ha detto l’imprenditore umbro – rappresenta un luogo speciale, dove la tradizione della più raffinata arte e artigianalità italiana si è espressa al meglio nella realizzazione e nella confezione di abiti maschili; per questo mi piace immaginare di poter contribuire in maniera significativa alla generazione di un futuro radioso per questa amabile tradizione”. Dignità e stipendi

Un tema, quello della dignità economica, sul quale Cucinelli è tornato anche nel corso della presentazione. “Avremo bisogno di due cose importanti: esseri umani che pensano a creare e poi tanta manualità e artigianalità perché certe cose non potremo mai farle con l’intelligenza artificiale. Per far questo dovremo dare ridare dignità morale ed economica a certi lavori, al lavoro operaio. Questo è il grande tema. Vogliamo il benessere del lavoratore. Facciamo sì che i luoghi di lavoro siano particolarmente belli, dove alzando gli occhi si possa vedere il cielo e così si possa lavorare meglio”. Il secondo tema per Cucinelli sono i salari. “Non possono essere quelli che sono sempre stati. Non va bene. Occorre un cambio culturale – ha detto – il problema non è a chi venderemo grandi manufatti, ma chi li farà. Le condizioni di lavoro devono cambiare totalmente. Per l’Italia penso ci sia un futuro di prodotti di grossa qualità. Il Made in Italy ha un grande valore, quindi noi dobbiamo sostenere i prodotti di grandissima qualità. Abbiamo un grande futuro, ma alla base di tutto c’è la dignità degli esseri umani al lavoro”.

Il presidente Marsilio

Marsilio ha ringraziato l’imprenditore per aver investito nella città «che rappresenta l’emblema stesso dell’artigianato abruzzese e in quanto tale è stata riconosciuta dalla Regione come “Città della sartoria artigianale” dalla legge regionale 26 del 9 giugno 2023. Con la presentazione di questo importante progetto, in grado di esaltare la tradizione rendendo la sartoria abruzzese sempre più competitiva, il settore tessile si conferma trainante per l’intera economia abruzzese e fonte di valorizzazione del nostro territorio».

Il sindaco Petrucci

Petrucci ha parlato di orgoglio per la decisione di Cucinelli: “Penne è famosa nel mondo per la straordinaria qualità dell’artigianato sartoriale e ringraziamo Cucinelli per aver scommesso sulle abili mani dei nostri sarti. Questa scelta rappresenta una speranza di rinascita e crescita per il territorio pennese dopo anni di profonda difficoltà. La presenza di questo nuovo polo produttivo dell’impresa umbra darà, inoltre, un contributo importante a rinnovare e innovare la tradizione della sartoria pennese. Il nostro obiettivo è lanciare il “Polo della moda di Alta gamma” in virtù della legge regionale”.