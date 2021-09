Cucinelli premiato a Londra ‘Designer of the year’ insieme a Hopkins e Tarantino

Il premio è stato consegnato, al Tate Modern Museum, in occasione del “Gq Men of the year”. “Vorrei dedicarlo – il commento di Cucinelli in una nota dell’azienda – alla mente e al cuore delle donne e degli uomini di ogni tempo e di ogni parte del mondo, ai miei maestri che con la loro parola illuminante mi hanno insegnato una visione universale del creato e quel capitalismo umanistico che oggi mi viene così benevolmente ed estesamente riconosciuto. È proprio grazie ad esso che nel lavoro abbiamo trovato e coltivato la dignità morale ed economica dell’essere umano, la garbata crescita, l’armonia tra il profitto e il dono e il rispetto del creato del quale, per la piccola parte alla quale sono stato chiamato, mi sento fedele e premuroso custode. Che il Creato ci protegga”.