Per il 2024 si calcola un fatturato in crescita del +10%, con una conferma della stima anche sull’anno successivo: lo confermano la «bellissima raccolta ordini» pela le collezioni primavera estate 2024, come lo indicano le campagne vendite Autunno Inverno 2024. In agenda ci sono ulteriori nuove aperture e ampliamenti. Primo tra tutti quello della casa madre di Solomeo, a Perugia. In secondo luogo il progetto di nuova fabbrica abiti sartoriali maschili a Penne in Abruzzo. Stabilimento che vedrà la luce nella primavera del 2025 ed occuperà una superficie di 4500 mq, arrivando ad impiegare tra circa 350 artigiani specializzati. Ma ce ne sono delle altre in vista, non soltanto di punti vendita e non soltanto all’estero.

Vivere in armonia

“Sta per concludersi un altro anno che ci piace definire particolarmente bello e nobile – ha commentato Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della Casa di moda -. I due grandi riconoscimenti internazionali di forte identità mondiale ricevuti quest’anno vanno a fortificare l’idea che il brand Brunello Cucinelli rappresenti una Casa di moda di lusso assoluto, esclusivo: un Made in Italy di alta artigianalità con una singolare personalità in un lifestyle italiano che ci appartiene perché proviene dalla nostra cultura secolare e da un’idea di vivere in armonia con la natura e con l’uomo”.