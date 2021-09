Cronavirus in Umbria, 131 casi e 74 guariti: somministrate 4.600 dosi di vaccino

Ricoveri

Alla mattinata di giovedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 51 (invariato) di cui 5 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 28 ricoveri (+2), di cui 5 (invariato) in intensiva; Perugia 23 ricoveri (-2) di cui 0 (-1) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 1.641 persone (+57).

Vaccinazioni

Alle ore 8 di giovedì 2 settembre risultano somministrate 1.175.299 dosi di vaccino in Umbria (+4.589, erano 1.170.710 alle ore 8 di mercoledì 1° settembre), pari al 92,18% delle dosi disponibili (1.274.974). Ciclo vaccinale completo per 548.042 persone (+3.424) pari al 71,00% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 647.605 soggetti (+1.196) pari all’83,81% della popolazione vaccinabile.