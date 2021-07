Cronavirus, appello alla vaccinazione dei calciatori di Perugia e Ternana

PERUGIA – Sono circa 187.000 i cittadini umbri che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinazioni anti-Covid, poco meno del 24% della popolazione vaccinabile. A loro si rivolgono i giocatori del Perugia e della Ternana calcio, i quali hanno voluto manifestare il loro impegno nella lotta al virus, vaccinandosi personalmente e partecipando alla campagna di sensibilizzazione della Regione Umbria, con un videomessaggio dei due capitani, Gabriele Angella e Marino Giovanni Difendi. Il video in HD è scaricabile al seguente link: https://drive.google.com/file/d/17YCvwwYD7Y6kjD_krfJXjY3JFJ3H0Pf I/view?usp=sharing La versione compressa è scaricabile al link: https://drive.google.com/file/d/1C0avL9mJ6vD7zHYLoBYTPt3omPedOiC I/view?usp=sharing “Facciamo squadra per la nostra salute” è il messaggio dei calciatori. (ANSA).