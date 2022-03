Cristina Mecucci dall’Università di Perugia al Consiglio Superiore di Sanità

PERUGIA – La neo direttrice della Struttura complessa di Ematologia con Trapianto di Midollo osseo, Cristina Mecucci, ordinario di malattie del sangue dell’Università di Perugia è stata nominata membro del Consiglio superiore di Sanità. Come noto il Consiglio superiore di sanità viene rinnovato ogni 3 anni ne fanno parte 29 componenti “di diritto” accanto ai quali vengono nominati altri 30 componenti scelti tra i massimi esperti in materia sanitaria, tra questi la professoressa Mecucci.

Grande soddisfazione per la nomina anche da parte del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” che da 32 anni sostiene la ricerca nel campo di leucemie, linfomi e mielomi. Oltre a dirigere da pochi mesi la Struttura di Ematologia, infatti, Mecucci è una ricercatrice di fama internazionale ed è alla guida del laboratorio di Citogenetica dell’Università degli Studi di Perugia.

La soddisfazione del Chianelli

“Siamo felici e fieri – ha detto il presidente del Comitato per la Vita, Franco Chianelli – per questo eccellente riconoscimento al lavoro della professoressa Mecucci. In questi anni abbiamo creduto fermamente nei suoi progetti di ricerca e siamo stati tenacemente al suo fianco, finanziando il suo lavoro. La ricerca è la vera arma vincente per sconfiggere queste malattie. Questo incarico conferma anche il prestigio dell’Istituto di Ematologia dell’Università di Perugia elevato ai massimi livelli internazionali dal professor Massimo Fabrizio Martelli al quale va il merito di aver costruito una straordinaria squadra di medici e ricercatori: i professori Andrea Velardi e Franco Aversa e la dottoressa Alessandra Carotti nel campo del Trapianto, il professor Brunangelo Falini, con le sue importantissime scoperte nel campo della leucemia mieloide e a cellule capellute, il compianto professor Antonio Tabilio e la dottoressa Franca Falzetti titolari del laboratorio di differenziazione cellulare e ovviamente la professoressa Mecucci, i cui meriti scientifici varcano i confini nazionali. E in campo clinico con i dottori Stelvio Ballanti, Flavio Falcinelli, Leonardo Flenghi, Adelmo Terenzi. Una tradizione che prosegue con una eccellente gruppo di giovani scienziati: la professoressa Maria Paola Martelli, la dottoressa Loredana Ruggeri, il dottor Antonio Pierini, il professor Enrico Tiacci per fare soltanto alcuni nomi. Alla Professoressa Mecucci, orgoglio dell’Istituto, i nostri migliori auguri per questo importante e meritato riconoscimento a livello Nazionale”