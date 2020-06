Crisi Treofan, arriva la chiamata del Mise. Il sindaco: “Solidale coi lavoratori”

TERNI – I lavoratori della Treofan, l’azienda chimica di proprietà della indiana Jindal che da oggi sono in sciopero per protestare contro le promesse disattese e le mancate risposte sul futuro dello stabilimento sono stati convocati dal Mise per una ‘call conferenze’l’appuntamento è fissato per le 16 di mercoledì prossimo.

Lo sciopero. Intanto, nella mattina di giovedì si sono ritrovati alle 10 in picchetto davanti alla portineria automezzi, dell’ad di Treofan Manfred Kaufmann di bloccare la mobilitazione proponendo un nuovo tavolo tecnico. I rappresentanti delle sigle sindacali, Davide Lulli, Massimo Serantoni, Fabio Boncio hanno sottolineato ” la mancata predisposizione e presentazione di un piano industriale per il sito”, che ha visto dimezzare la produzione del prodotto di punta, il laccato, passata dalle 8 mila tonnellate dell’intero 2019 alle circa 2 mila registrate al momento nell’anno in corso. Davide Lulli, Massimo Serantoni, Fabio Boncio – sono tornati a sottolineare «la mancata predisposizione e presentazione di un piano industriale per il sito», che ha visto dimezzare la produzione del prodotto di punta, il laccato, passata dalle 8 mila tonnellate dell’intero 2019 alle circa 2 mila registrate al momento nell’anno in corso.

Latini Il sindaco Leonardo Latini si è recato alla Treofan per incontrare i lavoratori in sciopero. “Ho ascoltato le preoccupazioni dei dipendenti della Treofan – dice il sindaco – che manifestano giustamente a causa del comportamento dell’azienda e dell’incertezza nella quale si trovano anche per la mancanza di un chiaro piano industriale da parte della proprietà. Come rappresentante della istituzione più prossima al territorio non posso che associarmi a tali preoccupazioni per le sorti di un’azienda erede della grande tradizione del polo chimico ternano. Un’azienda che peraltro ha sempre lavorato durante il lockdown perché la sua produzione è stata considerata strategica e che quindi – a maggior ragione – pretende la massima attenzione a livello nazionale”.

“Al di là delle ormai consuete e sterili polemiche di una parte dell’opposizione, come Amministrazione abbiamo sempre seguito da vicino l’evolversi della situazione di Treofan; siamo stati e restiamo impegnati per far sì che si riapra al più presto il tavolo al Mise alla presenza dell’amministratore delegato. Riteniamo che quello del confronto al Ministero sia l’unico modo per mettere la proprietà di fronte alle sue responsabilità e per evitare il ridimensionamento o addirittura la delocalizzazione di un sito produttivo nell’ambito di una strategia più complessiva a tutela della chimica italiana”. “Continueremo anche il confronto con le altre istituzioni del territorio e con i parlamentari, con l’obiettivo di formare un fronte compatto a sostegno della nostra economia in una fase così delicata”.