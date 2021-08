Crisi in Afghanistan, la Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo: “Pronti ad accogliere i profughi”

ASSISI – La Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo Tadino è pronta ad accogliere un gruppo di profughi fra coloro che stanno scappando dall’Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei Talebani. Lo annuncia, parlando all’Ansa, il Vescovo monsignor Domenico Sorrentino, presto anche vescovo di Foligno.

“Per noi il valore dell’accoglienza è nelle cose. Per questo come diocesi di Assisi siamo disponibili ad aprirci ai profughi dall’Afghanistan, anche se devono essere attentamente verificati tutti gli aspetti logistici – spiega il presule- Siamo pronti a fare quello che abbiamo fatto finora ad esempio con la gente dell’Eritrea” ha aggiunto.

Attendiamo gli sviluppi. C’è la disponibilità, ma ovviamente si attende di capire se saranno organizzati dei corridoi umanitari, come richiesto da più parti e se quindi ci sarà il coinvolgimento diretto di organizzazioni religiose come la Caritas e la Tavola Valdese: “Sul piano strettamente logistico – ha detto monsignor Sorrentino – è comunque necessario restare strettamente con i piedi per terra. Vedremo anche come si muoverà la Caritas nazionale”.

Per il vescovo di Assisi “il problema non è solo quello della prima accoglienza”. “Bisogna saper gestire – ha concluso monsignor Sorrentino – il cammino futuro di queste persone che hanno una cultura diversa dalla nostra”