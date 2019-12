Cremona amara per il Perugia, multe di 5000 euro a Oddo e Goretti

PERUGIA – Cremona amara per il Grifo. Oltre alla sconfitta, puntuale è arrivata infatti la squalifica di una giornata per il tecnico Massimo Oddo espulso nel corso della gara. Ma non solo, perché sia il tecnico biancorosso che il responsabile area tecnica Roberto Goretti, si sono visti comminare una sanzione di 5000 euro cadauno. Nel referto del giudice sportivo, Oddo è stato sanzionato per avere “al 48° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato degli ufficiali di gara, rivolgendo ad un Assistente un’espressione gravemente irrispettosa”. Mentre Goretti “per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, urlando, espresso una critica all’operato arbitrale”. Il Perugia presenterà ricorso.