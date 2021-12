Covid sui pullman dei tifosi delle Fere per il derby: tamponi di massa

TERNI – Tamponi di massa per gli 853 tifosi della Ternana che domenica 19 dicembre sono partiti da Terni a bordo di 20 pullman per andare ad assistere al derby col Perugia. La notizia è stata comunicata ai supporters rossoverdi dalla Ternana che ha ricevuto una mail dalla Asl nella quale veniva indicato i numero dei pullman coinvolti e le persone da avvisare e da far mettere in quarantena in attesa di un tampone da effettuare in massa il 29 dicembre in via Bramante.

La testimonianza

Il quotidiano Il Messaggero, che riferisce il fatto, riporta anche una testimonianza emblematica di come il sistema di tracciamento non abbia funzionato: “Per fare un’ora di strada da Terni a Perugia è stata un’agonia. Ore ammassati al prefiltraggio in viale dello stadio e poi sotto ai distinti B. Green pass controllato ma temperatura non misurata a nessuno. Ammassati per ore sui pullman che viaggiavano a 50 km/h, i primi 10 pullman che sono partiti sono stati fermi un’ora e mezza a Todi per perquisizioni e per aspettare gli altri partiti da Terni un’ora dopo. Nei giorni successivi è scattata la caccia al tampone e molti tifosi non sono stati avvisati e si sono messi in quarantena da soli avendolo saputo con il passaparola”.

Foto sporterni.it