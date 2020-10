Covid, l’appello della Regione: “Nessuno esclusivo, ma tutti gli ospedali dovranno farsi trovare pronti”

PERUGIA – Pugno duro e barra diritta contro i sindaci protestatari. Leggi Spoleto e Todi. E così tutti gli ospedali umbri potranno diventare all’occorrenza Covid Hospital. Questo è uno dei punti che emerge dal quadro di riorganizzazione della sanità regionale predisposto dall’assessore Luca Coletto e dalla presidente Donatella Tesei ed illustrato in una conferenza stampa mercoledì pomeriggio . L’ordinanza appena firmata ha valore fino al 31 gennaio, giorno di chiusura dello stato di emergenza.

Se necessario, ogni nosocomio dovrà predisporre uno o più reparti dedicati ai malati di coronavirus, ovviamente con ingressi separati e percorsi esclusivi. Soltanto dovesse verificarsi un aumento esponenziale n ospedale verrà dedicato esclusivamente ai pazienti Covid: eventualità che, per il momento, è per fortuna remota. Spoleto e Pantalla in questo senso sono in preallarme, ma nella città del Festival non sono mancate le polemiche.

Nuove formule. La parola d’ordine è trovare nuove formule per far fronte a quella che è già una emergenza, anche se per adesso non così grande da dover ‘requisire’ un intero ospedale. La Regione ha convocato le strutture private chiedendo loro una disponibilità che consenta di affrontare una emergenza e allo stesso tempo non bloccare tutto il resto dei reparti. Ci sarebbe, secondo quanto emerge, parere favorevole da parte dei privati sul rinnovo della vecchia convenzione, che è stata sperimentata nella prima fase della pandemia e che ha consentito di migrare diverse attività mediche e chirurgiche verso queste strutture private

Risorse Ora ovviamente ci sarà da stabilire modalità e risorse, con un apposito protocollo di intesa, per farsi trovare pronti: l’Umbria è all’ultimo posto per incremento di posti letto in terapia intensiva ma vede crescere esponenzialmente la curva dei contagi. Il rischio della chiusura delle chirurgie è troppo alto: “Passata l’emergenza sanitaria, tutte le strutture ospedaliere saranno riportate a quelle che erano le loro funzioni ante Covid, tutte, nessuna esclusa; senza dimenticare che alcune di queste strutture fanno parte di un piano di riorganizzazione che avevamo già studiato”, ha spiegato l’assessore Coletto

Lavoro comune: “Eviterei la formulazione di ‘ospedale covid’ – dice l’assessore Luca Coletto – perché i nostri ospedali nascono per fronteggiare altre patologie: è impensabile che noi tralasciamo di seguire tumori e infarti, oltre ai vari screening. Proprio per far questo c’è bisogno che ognuno dei sette ospedali umbri faccia la propria parte siccome fanno parte di una rete integrata per garantire i livelli essenziali di assistenza”.