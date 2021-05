Covid, il generale Figliuolo a Perugia. Summit anche a Terni per il centro vaccinale Ast

PERUGIA – Arriva in Umbria il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale Covid. Doppio appuntamento a Perugia e Terni. Ci sarà un summit presso il centro vaccinale dell’Ast di Terni, punto decisivo perchè questo possa entrare in funzione.

Le autorità locali competenti dovrebbero confrontarsi col generale Figliuolo per avere il quadro dettagliato delle dosi che saranno rese disponibili e i tempi per il via libera alle inoculazioni. Alle 12.30 poi il militare è atteso all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Figliuolo verrà accolto dalle istituzioni civili, militari, religiose, universitarie e dell’azienda ospedaliera. Figliuolo – oltre a partecipare alla cerimonia di inaugurazione del modular hospital di terapia intensiva – saluterà i militari impegnati a supporto dell’ospedale, il personale sanitario e i rappresentanti istituzionali.