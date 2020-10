Covid fra i veronesi, Gubbio-Legnago Salus spostata alle 20.30

GUBBIO – Slitterà di qualche ora la partita fra Gubbio e Legnago Salus, inizialmente programmata per le ore 15 di domani, domenica 25, si giocherà alle 20.30. La causa è che sono emersi, dal primo giro di tamponi, due positivi fra i veneti. In attesa del secondo giro di tamponi, quindi la partita come da prassi è stata spostata alla sera. Rifarà i test anche il Gubbio.