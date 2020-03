Coronavirus, virtual tour tra i 10 mila mq di affreschi della basilica di San Francesco d’Assisi

– Virtual tour tra i 10 mila metri quadrati di affreschi della basilica di San Francesco d’Assisi per ammirare da casa i capolavori di Giotto, Cimabue e Lorenzetti. Per la prima volta e nel pieno dell’emergenza coronavirus, i frati mettono a disposizione di tutti la possibilità di entrare virtualmente e ammirare le meraviglie del complesso monumentale collegandosi alla pagina www.sanfrancescopatronoditalia.it/basilica/ grazie al lavoro realizzato da Promovideo. «Noi frati del Sacro Convento di Assisi non vi lasciamo soli anche e soprattutto nella preghiera. Ogni giorno messe e preghiere in diretta streaming sulla pagina Facebook di “San Francesco Assisi” e una webcam connessa h24 sulla tomba di san Francesco», ha detto il direttore della sala stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato.