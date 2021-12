Coronavirus, via la quarantena per i vaccinati con terza dose. Tutte le novità del nuovo Decreto

PERUGIA – Niente quarantena per i vaccinati per tutti i vaccinati con terza dose e per per gli impiegati nei servizi essenziali. Salta anche l’obbligo di quarantena dopo un contatto stretto con un positivo al Covid anche per chi ha ricevuto la seconda dose da meno di 4 mesi (120 giorni) ed è asintomatico.

Queste le principali decisioni contenute nel Decreto Covid, varato dal Governo Draghi dopo lunga consultazione con la cabina di regia e non poche situazioni complesse all’interno del consiglio dei Ministri. Il nuovo decreto entrerà in vigore il 10 gennaio 2022 e sarà valido fino alla cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 31 marzo 2022.

Le altre decisioni.

Alle persone escluse dalla quarantena sarà richiesto al quinto giorno dal contatto con il caso positivo l’esito negativo di un tampone. Per chi è vaccinato con seconda dose da più di 4 mesi la quarantena scende a 5 giorni con tampone negativo. Per i non vaccinati, invece, continueranno a valere le attuali regole attuali che prevedono una quarantena di 10 giorni.

Obbligo del Super Green Pass (quello che si ottiene con ciclo vaccinale completo e la guarigione dal Covid) anche per il trasporto pubblico locale e regionale, ossia su autobus, metro, tram, così come per i mezzi pubblici a lunga percorrenza, oltrechè per alberghi, impianti sciistici, cerimonie civili o religiose, ristorazione all’aperto, piscine, attività sportive di squadra (anche all’aperto), per centri culturali e centri sociali e ricreativi.

Salta invece la richiesta delle Regioni di un green pass rafforzato per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato.