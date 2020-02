Coronavirus, adesso vanno a ruba anche in Umbria amuchina e gel igienizzanti

PERUGIA – Paura e timori che sconfinano in vera e propria psicosi. Fatto sta che anche in Umbria negli scaffali dei supermercati sono finiti i flaconi dei gel igienizzanti per le mani e quelli di Amuchina. Le principali catene di supermercati sono state prese d’assolta nel fine settimana e ora sono scattate le operazioni di approvvigionamento, Una situazione che ha generato anche casi di forte speculazione, come le quattro confezioni di Amuchina in vendita a oltre cento euro su Amazon.