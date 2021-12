Coronavirus, vaccini per bambini in Umbria dal 22 dicembre: hub separati

PERUGIA – La decisione, attesa, è arrivata. Dalla fine di dicembre Umbria si avvierà la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni: “Per organizzare al meglio la vaccinazione di questa fascia di età – spiega Luca Coletto – la Regione ha convocato per i primi giorni della prossima settimana il comitato pediatrico. In Umbria l’arrivo dei vaccini per i bambini è previsto per il 22 di dicembre e si organizzeranno degli hub vaccinali pediatrici in modo da separare i luoghi in cui si vaccinano i bambini, dai punti vaccinali per adulti. La società italiana di pediatria ha reso noto che i pediatri stanno vedendo crescere nei reparti forme di Covid severo nei bambini, con il rischio di long Covid. Non bisogna quindi aver timore di vaccinare i propri figli, ma forse bisogna preoccuparsi per evitare che si possano infettare con un virus che può lasciare dei sintomi per lungo tempo. Non dimentichiamo comunque, che i bambini incominciano ad essere bersaglio del virus e che in Umbria complessivamente sinora si sono positivizzati 5.100 bambini tra i 5 e gli 11 anni”.