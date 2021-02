Coronavirus in Umbria, vaccinazione: da venerdì prenotazione per ultra 80enni, ecco come fare

PERUGIA – Confermata la partenza delle somministrazioni agli ultra 80enni a partire dal 15 febbraio. Lo comunica la Direzione sanitaria della Regione Umbria, rendendo noto che, da venerdì 12 sarà possibile effettuare la prenotazione. Il cittadino avrà a disposizione due modalità per effettuare la prenotazione. Si potrà scegliere di prenotarsi attraverso il portale web dedicato (attivo dal 12), oppure nelle farmacie. È stato istituito anche un numero verde dedicato 800.192.835, attivo dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, per fornire assistenza ai cittadini proprio per supportarli in caso di difficoltà nella fase di prenotazione e per garantire, se dovesse essere necessario, anche lo spostamento e la cancellazione della prenotazione effettuata.

Appuntamento via sms Per prenotare dal portale web sarà sufficiente disporre del codice fiscale e del numero di cellulare. Una volta effettuata la prenotazione il cittadino riceverà un sms con l’indicazione del luogo e dell’ora in cui dovrà presentarsi, sia per la prima dose, che per la seconda.

Chi inizia Il 12 febbraio potranno prenotarsi esclusivamente i cittadini nati nel 1940 e nel mese di gennaio 1941. Successivamente verrà data comunicazione ai nati nel 1939 e negli anni precedenti, sul giorno a partire dal quale potranno effettuare la prenotazione. La prenotazione, con il portale e in farmacia, è riservata alle classi d’età individuate di volta in volta, non potranno prenotarsi i cittadini non rientranti in tali classi. Le prenotazioni restano aperte e quindi non si chiuderanno il 12 febbraio, per cui ci si potrà segnare anche nei giorni successivi senza perdere posto o priorità, visto che il numero di vaccinazioni programmate è pari al numero di cittadini nati nel 1940 e gennaio 1941.

Punti vaccinali Sono stati allestiti 15 Punti vaccinali territoriali disseminati nei vari distretti sanitari della regione. I cittadini che non potranno recarsi ai Punti vaccinali saranno vaccinati a domicilio mediante il supporto dei medici di famiglia.