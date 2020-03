Coronavirus, va in streaming anche il Monastero di Santa Rita: “Sarà per milioni di fedeli”

Si chiama #isolatimanonsoli la campagna che il Monastero Santa Rita di Cascia «per raggiungere milioni di fedeli ritiani nel mondo, portando nelle loro case l’abbraccio e il conforto di Santa Rita, anche se a distanza» a causa dell’emergenza coronavirus, come si legge in una nota dei religiosi. «Nell’amore di Santa Rita non saremo mai soli» è il motto della campagna per momenti di unione e condivisione in streaming. Dal lunedì al venerdì, dalle 11.45 alle 12.15, a partire dal 16 marzo 2020, in diretta sulla pagina Santa Rita da Cascia Agostiniana fedeli potranno recitare il rosario insieme alle monache agostiniane. Già da domenica scorsa, poi, i devoti possono partecipare alla Santa Messa della Domenica, trasmessa ogni domenica alle 17 in diretta streaming dalla Basilica di Santa Rita, attraverso il canale Youtube . Sempre tramite il canale appuntamento con la celebrazione solenne in diretta streaming, ogni giovedì alle 17 per i Quindici Giovedì di Santa Rita.