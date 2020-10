Coronavirus, un positivo nel Grifo ma la squadra è pronta per Brescia

PERUGIA – Un caso di positività nel Perugia calcio che domani alle 16 giocherà allo stadio Mario Rigamonti di Brescia per il terzo turno di Coppa Italia. La partita non è a rischio, perchè il protocollo prevede che si giochi se ci sono a disposizione 13 giocatori fra cui un portiere. Così la nota del club:

“AC Perugia Calcio comunica che nel corso dei test eseguiti dal gruppo squadra entro le 48 ore antecedenti la gara è stata riscontrata una positività al Covid-19 di un calciatore, il quale è stato prontamente isolato presso il domicilio secondo le direttive federali e ministeriali.

Nel rispetto delle suddette norme abbiamo predisposto per l’intero gruppo squadra un nuovo ciclo di test mediante “tampone rino-faringeo” effettuato nella mattinata odierna. In accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi.”

Il contrattempo ha giocoforza modificato il programma: la rifinitura prevista per oggi è stata annullata e verrà svolta domani sul posto nelle ore immediatamente precedenti la partita.